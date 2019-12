Bu gün Bakının Yasamal rayonunda intihar edən qızın kimliyi müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, özünü hündürmərtəbəli binadan ataraq intihar edən Qrıtımova Sevinc İlham qızı Azərbaycan millisinin və "Keşlə"nin müdafiəçisi İlkin Qırtımovun bacısıdır.

Məlumatı Qırtımovlar ailəsinə yaxın olan şəxslər təsdiqləyiblər. S.Qırtımovanın hansı səbəbdən intihar etdiyi hələ ki, bəlli deyil.

Faktla bağlı araşdırma aparılır. (qafqazinfo)

