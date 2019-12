Körpələrə su vermək düzgündürmü?

Körpələr su içməlidirmi sualı valideynləri hər bir valideyni düşündürən sualdır. Yeni doğulanlara su verilib-verilməsi barədə müxtəlif fikirlər səslənir. Ümumiyyətlə, körpələr nə zaman su içməlidir?

Pediatr-neonatoloq, uzman həkim Altay Abdullaoğlunun bununla bağlı paylaşdğı məlumatda bildirilir ki, yeni doğulandan sonra 6 ay ərzində mütləq ana südü tövsiyə olunur. Onun sözlərinə görə, ana südü qəbul edən körpələrin su daxil heç bir şeyə ehtiyacı yoxdur (D vitamini verilməlidir). Çünki ana südünün 70-80 faizi sudur.

Süni qidalar su ilə hazırlandığına görə bu körpələrin də isti havalar da daxil suya ehtiyacları yoxdur. Əksinə, verilən su körpənin ana südü və ya süni qidaya qarşı istəyini azaldır, bu da onların böyümə və inkişafına mənfi təsir göstərir.

Körpələrə su verməyə əlavə qidalanmaya keçən zaman, 6 aydan sonra başlanıla bilər. 1 yaşa qədər uşaqlara qaynanmış ilıq su verilməsi məsləhətdir. Hər şəraitdə verilən suyun təmizliyinə və uşaqlara uyğun olmasına diqqət edilməlidir. Valideynlərin körpələrə vaxtından əvvəl şəkərli su və meyvə suları verməsi ən çox edilən xətalardandır.

Milli.Az

