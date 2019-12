Bakının Binəqədi rayonu ərazisində piyadanı avtomobil vurub.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, avtoqəza Binəqədi rayon İH binasının qarşısında baş verib.

1955-ci il təvəllüdlü Zeynalova Şəfiqə Məhəmmədəli qızını 133 saylı xətt marşurutu üzrə hərəkət edən sərnişin avtobusu vurub. Yaralı 1 saylı Xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyəti ağırdır.

Qəzanın səbəbləri araşdırılır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.