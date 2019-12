Ukraynada meydanda Petro Poroşenkoya yumurtalar atıblar

Ukraynanın sabiq prezidenti Petro Poroşenko Kiyevin mərkəzində keçirilən etiraz aksiyalarında iştirak edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə UNİAN bildirib.

Qeyd edilir ki, ölkənin keçmiş lideri aksiya iştirakçıları qarşısında tribunada çıxış edib. Ukraynanın dövlət himninin ifasından sonra Poroşenko “Yaşasın Ukrayna!”, - deyib.

Bundan sonra kütlə içindən səhnəyə yumurtalar atılıb. Yumurtalardan biri keçmiş prezidentin həyat yoldaşına dəyib. Səhnəyə atılan ikinci yumurtanı isə "Avropa həmrəyliyi" partiyasından olan deputat tutub.

Bundan sonra Poroşenko kütləyə çağırış edərək yumurtaları atmış şəxsi tapmaqla bağlı müraciət edib.







You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.