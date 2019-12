CAR-da mədəndə qəza nəticəsində 4 fəhlə öldü

Bakı. Trend:

Cənubi Afrika Respublikasının Orkni şəhərindəki qızıl mədənində çökmə nəticəsində baş verən qəzada 4 fəhlə ölüb.

Trend-in məlumatına görə, hadisə dekabrın 7-si günorta saatlarında baş verib. Çökmə nəticəsində 5 fəhlə mədəndə iflic vəziyyətdə qalıb. Xilasetmə əməliyyatı nəticəsində fəhlələrdən birini xilas etmək mümkün olub. Ölən fəhlələrin cəsədləri dekabrın 8 mədəndən çıxardılıb.

CAR-nın Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına görə, ötən il ölkədə mədənlərdə 81 nəfər ölüb.

