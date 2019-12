"Milan"ın 30 yaşlı yarımmüdafiəçisi Cakomo Bonaventura "Roma"ya keçə bilər.

Publika.az xəbər verir ki, paytaxt təmsilçisi gələn ilin yayında müqaviləsi bitən futbolçunu azad agent kimi heyətinə qatmaq niyyətindədir. "Milan" rəhbərliyi hələlik futbolçu ilə yeni müqavilə imzalamağa tələsmir.

Qeyd edək ki, Bonaventura cari mövsümdə 7 oyunda iştirak edib və bir qol vurub.

