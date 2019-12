Meksikada atışma olub.

Bu barədə “Report” “Televisa.News”a istinadən xəbər verir.

Bildirilir ki, hadisə Mexikonun tarixi mərkəzində qeydə alınıb. Şəhər hökumətinin rəhbəri Klaudiya Şeinbaumun verdiyi məlumata görə, atışma zamanı 5 nəfər həlak olub.

Təhlükəsizlik orqanlarından bildirilib ki, ölənlər arasında cinayəti törədən şəxs də var. Son məlumata görə, insanlara atəş açan şəxs Meksika Silahlı Qüvvələrinin ehtiyata buraxılan kapitanı imiş.



