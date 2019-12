Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Conson özünün ən pis hərəkətindən danışıb.

Publika.az xəbər verir ki, Boris Conson bəzən yol hərəkəti qaydalarını pozduğunu etiraf edib. Baş nazirin sözlərinə görə, o özü belə, bu cür davranışı bəyənmir.

