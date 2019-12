Səudiyyə Ərəbistanının 3 hərbçisi Yəmənlə sərhəddə öldürülüb

Səudiyyə Ərəbistanının 3 əsgəri Yəmənlə sərhəddə öldürülüb.

“Report” “Anadolu” xəbərlər agentliyinə SPA bildirib.

Məlumata görə, iki hərbi qulluqçu – çavuş Əhməd bin Yəhya Əl-Qəzvani və sıravi Sultan bin İsa Şelbi Cazan ərazisində həlak olublar. Daha bir əsgər İbrahim Məchəri Nejran ərazisində öldürülüb.

Yəmənin "Ənsərullah" (husi) hərəkatının üsyançıları vaxtaşırı Səudiyyə krallığının sərhədini pozaraq hərbçilərin mövqelərinə atəş açırlar.

Bundan başqa, üsyançılar Səudiyyə Ərəbistanının cənubundakı Nejran və Cazan şəhərlərini də hava zərbələrinə məruz qoyurlar.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.