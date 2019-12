Dünyanın ən varlı 3 şəxsindən biri hesab olunan Bernard Arnaultun "Milan" klubunu alacağı iddia olunur.

Publika.az xəbər verir ki, milayarder "Mançester Siti"nin baş məşqçisi Pep Qvardiolanı və "Barselona"nın kapitanı Lionel Messini komandaya gətirmək niyyətindədir.

