Meksikanın mərkəzində atışma qurbanlarının sayı 5-ə çatdı

Bakı. Trend:

Mexikonun tarixi mərkəzində təqaüdçü kapitanın törətdiyi atışma qurbanlarının sayı 5-ə yüksəldi.

Trend-in məlumatına görə, daha əvvəl ölənlərin sayı şübhəli bilinən cinayətkar və iki yaralı da daxil olmaqla 4 olaraq xəbər verilirdi.

Meksikanın Baş naziri Klaudia Şeynbaum bildirib: "Təhlükəsizlik kabinetinin məlumatına görə, münaqişə yerində dörd yerli sakin və cinayətkar da daxil olmaqla beş nəfər öldürülən olub".

Cinayətkarın ehtiyyatda olan ordu kapitanı olduğu bildirilib.

