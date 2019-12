Səudiyyə Ərəbistanının varis şahzadəsi Məhəmməd bin Salman səudiyyəli hərbçi tərəfindən Floridada baş vermiş atışmadan sonra ABŞ prezidenti Donald Trampa zəng vurub.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə SPA agentliyi bildirib.

Qeyd edilir ki, Səudiyyə şahzadəsi Ağ Ev rəhbərinə hadisə ilə bağlı başsağlığı verib.



