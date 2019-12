İtaliyada dünyanın ən böyük Yeni il yolkası yandırılıb.

Bu barədə “Report” yerli KİV-ə istinadən bildirib.

Qeyd edilir ki, ağacın hündürlüyü 750 metr, eni 450 metr təşkil edir.

Küknar İndjino dağının cənub meylində işıq qurmasını təşkil edir.

Yolkanın başını hər 5 dəqiqə rəngi dəyişən ulduz bəzəyir.

Yolkada ümumilikdə 700 “alov” var. Layihənin müəllifləri hamıya odu “övladlığa götürməyi" və onu yaxın insanlara həsr etməyi təklif ediblər.



