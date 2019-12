Tokionun şimalında Yapon-Amerika komanda-qərərgah təlimləri başlayıb

Bakı. Trend:

"Yamasakura" adlanan Yapon-Amerika komanda-qərərgah təlimləri Tokionun şimalındakı Asaka hərbi bazasında başlayıb.

Trend-in məlumatına görə, təlimlər dekabrın 16-na qədər davam edəcək.

Məşqlər zamanı kompüterlərdə rəqibin iri miqyaslı hücumunun əks olunduğu məşq edilir. Bura düşmən desantının enməsinə, böyük şəhərlərdə kütləvi təxribat, kibernetik və elektron müdaxilələrə qarşı tədbirlər daxildir.

Yapon-Amerika "Yamasakura" təlimləri mütəmadi olaraq 1982-ci ildən keçirilir. Təlimlərdə Avstraliya və Kanada silahlı qüvvələrinin müşahidəçiləri də iştirak edir.

