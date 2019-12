2020-ci il ən çox kimləri SEVİNDİRƏCƏK? - Ağ Siçan ilinin bürclər üzrə PROQNOZU

2020-ci il yaxınlaşır, bu o deməkdir ki, gələn ilin sahibi - Ağ Metal Siçanın açdığı 12 illik dövrün astanasındayıq. Yeni ilin gəlişinin hər zaman yenilənmə və yeni dövrün başlanğıcı olduğunu nəzərə alsaq, ən kəskin dəyişikliklərə inanmağa haqqımız var! Buraya ili iddialı, çalışqan və sürətli Siçanın idarə edəcəyi faktını əlavə edin.

Milli.Az oxucuları 2020-ci ilin astroloji proqnozu ilə tanış edir.

Qoç (21 mart - 20 aprel)

Yeni qələbələrin vaxtıdır!

Əvvəlki illərdə çox yaxşı işləyib əhəmiyyətli bir şey əldə etməmisinizsə, narahat olmayın. Bütün uğurlar qarşıdadır. 2020-ci il sizin ilinizdir, ən azından ona görə ki, Siçan özü zəhmət çəkməyi sevir, yalnız özünə güvənənlərə və öz uğurlarına şübhə etməyənlərin hamısına himayədarlıq edir. Əlbəttə ki, dünyanın bütün nemətlərinin ayağınıza düzüləcəyinə inanmaq sadəlövhlükdür, amma yeni qələbələrin sizi gözlədiyinə və yeni mərhələnin olacağına şübhə ola bilməz!

Buğa (21 aprel - 21 may)

Xəyalınızı gerçəkləşdirməyin vaxtı gəldi!

Buğa bürcünün nümayəndələri iliklərinə qədər realistdir və buna görə də mümkün olmayan planlar qurmur. Ancaq 2020-ci il, onları bu düşüncəni dəyişməyə məcbur edəcək və xəyalları gerçəkləşdirməyin mümkünlüyünə inandıracaq! Gələn il buğa özünə tabe olduğu Yer elementləri tərəfindən idarə olunacaq. Bu o deməkdir ki, karyera yüksəlişi və maddi rifah dövründəsiniz. Riskə getmək və cəlbedici iş təklifinə razılıq vermək üçün əsl vaxtdır. Bu il bir çox şey əldə edəcəksiniz!

Əkizlər (22 May - 21 İyun)

Sevinin!

Əkizlər xasiyyətcə əsəbi deyil, bu da o deməkdir ki, bu insanlar üçün hər il pozitiv hadisələrlə əlamətdar olur. Ağ Siçan ili əkizlər üçün yüksəliş və ya qeyri-adi adlandırıla bilməz. Fövqəladə hadisələrə arxalanmaq üçün bu dövrün sahibəsi çox dünyəvi və ehtiyatlıdır. Ancaq bu vəziyyətdə də Merkurinin nəzarətində olan insanlar həyatlarını sevinclə doldurmaq üçün bir yol tapacaq. Yeni kəşflər, maraqlı səyahətlər və xoş tanışlıqlara hazır olun.

Xərçəng (22 iyun - 22 iyul)

Sizin üçün əziz olan hər şeyi geri qaytarın!

Öz üzərində işləməyi və qarşıya qoyulmuş məqsədə getməyə hazır olanları 2020-ci ildə müvəffəqiyyət gözləyir. Xərçənglər üçün bu il itirilmiş əlaqələri və keçmiş illərdə itirilənlərin hamısını bərpa etmək baxımından ideal olacaq. Ailənizlə asanlıqla barışmaq və ya ailənizi yenidən qura bilmək üçün əlverişli vaxt yetişəcək. Eyni zamanda əvvəllər üstündən xətt çəkdiyiniz planları həyata keçirə biləcəyiniz bir dövr gəlir. Geri baxın və ən çox nəyi itirdiyinizi düşünün. Ağ Siçan bu dövrün simvolu kimi planların həyata keçirilməsində sizə kömək edəcək.

Şir (23 iyul - 22 Avqust)

İmtina etməyin!

Şir bürcündən olanları çətin, lakin son dərəcə vacib il gözləyir! Bütün əzmkarlığınızı və yaradıcı potensialınızı göstərmək lazım olacaq. Bəlkə də yeni bir peşə öyrənməli və ya dost dairəsini dəyişdirməlisiniz. İşinizi, hətta yaşadığınız yeri dəyişə bilərsiniz, olduqca gözlənilməz bir dövrdür! Ancaq üzülməyin. 2020-ci ilin əvvəllərinə təsadüf edən bütün yeniliklər müsbət nailiyyətlərin sərin başlanğıcı olacaq!

Qız (23 avqust - 22 sentyabr)

Ailə sevincinin vaxtı gəldi!

Çoxdandır ki, bütün əzab və səylərinizin qiymətləndirilməsini gözlədiyiniz vaxt nəhayət ki, yetişdi. Hazır olun, 2020-ci il qız bürcündən olanlar üçün real çıxış yolu olacaq! Bu, xüsusilə şəxsi həyatla əlaqəlidir. Ötən illərdə sevdiyiniz insanla münasibət qurmaq, uşaq sahibi olmaq və ya mənzil problemini həll etmək üçün daim maneələrlə üzləşməli olurdunuz. Ağ Siçan ili ailə həyatında harmoniyaya qovuşmaq üçün idealdır. Toy, uşaq sahibi olmaq və ya ev almaq barədə düşünün. Gələn il bu baxımdan xüsusilə əlverişli olacaq.

Tərəzi (23 sentyabr - 23 oktyabr)

Harmoniyanı hiss etməyin vaxtı çatıb!

Son illərdə həyatınız bir rutinə çevrilib, daimi narahatlıqlar sizi izləyir, romantikadan çox uzaq düşmüsünüz. 2020-ci il isə xəyallarınızı gerçəkləşdirməyi vəd edir. Qlobal dəyişikliyə hazır olun. Lakin bu dəyişikliklər əlverişli olacaq. Bunlar sizə istirahət etməyə, dinclik tapmağa, həyatın hər anından ləzzət almağa və yaxınlarınızla əsl harmoniyanı hiss etməyə imkan verəcək.

Əqrəb (24 oktyabr - 22 noyabr)

Mövqeyi dəyişdirməyin vaxtı gəldi!

Həyat duzsuz və maraqsız olub? Ətrafdakı hər kəs sizi əsəbiləşdirir və iş sizin üçün əsl əziyyətə çevrilməyə başlayıb? Tezliklə 2020-ci il gəlir, bu, həyatınızı kəskin şəkildə dəyişdirmək üçün ən münbit vaxt deməkdir! Gələn ilin sahibəsinin dəyişiklikləri sevməməsinə diqqət yetirməyin. Əqrəblər həmişə sistemə qarşı gedən və stereotipləri pozan bürclər olub. Önümüzdəki dövr sizin üçün yeni başlanğıclar olacaq, həyatı maraqlı və yaddaqalan hala gətirmək üçün yeni çağırış alacaqsınız!

Oxatan (23 noyabr - 21 dekabr)

Taleyüklü görüşün vaxtı gəldi!

Başqaları xoşbəxt dəyişikliklər gözlədiyi və ya dincəlmək üçün fürsət axtardığı bir vaxtda siz həyatdan ləzzət alırsınız, amma başa düşürsünüz ki, əsl ahəngdarlıq üçün bəzi detallar çatışmır. Ağ Siçan ili ilkin elementi tapmağa imkan verəcək! Sizi inanılmaz bir görüş gözləyir, bəlkə də həyatınızda ən çox arzulanan və çoxdan gözlənilən bir görüş olacaq! Planlaşdırılmış həyat tərzinizi kəskin şəkildə dəyişdirəcək, ancaq bundan məmnun qalacaqsınız! Yeri gəlmişkən, taleyüklü bu görüşün yaşayış yerinizi dəyişdirməsinə, adi həyatınızı daha dinamik və ya rəngarəng etməsinə hazır olun.

Oğlaq (22 dekabr - 20 yanvar)

Özünüzə vaxt ayırın!

Uzun illərdir başqalarının qayğılarını təmin etməklə məşğulsunuz, başınız yaxınlarınızın tələbat və ehtiyaclarının ödənilməsinə elə qarışıb ki, özünüzü tamamilə unutmusunuz. Enerjiniz artıq tükənmək üzrədir. 2020-ci il özünüzə vaxt və diqqət ayırmaq üçün fürsət təqdim edəcək! Nəyin xəyallarını qurursunuz? Gülümsəməyinizə nə səbəb olur? Yerin elementləri tərəfindən idarə olunan ildə hər hansı bir xəyalınızı reallaşdırmaq üçün yüksək imkanınız var! Nəyə ehtiyacınız olduğunu düşünün və xəyalınıza doğru inamlı bir addım atın! Qalanını həyat sizin yerinizə həll edəcək.

Dolça (21 yanvar - 19 fevral)

Fikrinizi əsas hadisələrə yönəldin!

Dolça bürcünün nümayəndələri üçün 2020-ci il çətin və stressli olmağı vəd edir. Ancaq gözlənilməz, xoş və maraqlı hadisələr sizdən üz çevirməyəcək. Bir ildən çox üzərində çalışdığınız məqsədə çatmaq imkanınız olacaq! Yalnız bunun üçün bütün diqqətinizi əsas məqsədə yönəltməlisiniz. Diqqətli, qorxmaz və azad olun! Ümumiyyətlə özünüz olun, əmin olun ki, böyük uğur qazanacaqsınız!

Balıqlar (20 fevral - 20 mart)

Nikbinliyə köklənin!

2020-ci ildə hansı problemlərlə üzləşməyinizdən asılı olmayaraq, sizin üçün darıxdırıcı olmayacaq! Müdrik Ağ Siçan ili daxili potensialınızı aşkar etməyə və istəklərinizi əldə etməyə imkan verəcək. Bu il maraqlı hobbi ilə və ya əvvəllər kifayət qədər vaxt ayıra bilmədiyiniz işlərlə məşğul olacaqsınız. Bundan belə problemlərin öhdəsindən gəlməyə və həyatdan həzz almağa kömək edəcək bir çıxış yolu tapacaqsınız! Gələn ili - nikbinlik ili elan edin və gələcəyə daha inamla baxın! (publika.az)

