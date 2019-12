Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF) Ukrayna ilə 5,5 milyard dollarlıq yeni kredit proqramı barədə razılığa gəlib.

Publika.az-ın məlumata görə, bunu BVF-nin rəhbəri Kristalina Georqiyeva deyib.

K.Georqiyeva bildirib ki, onla Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski arasında telefon danışığı olub.

O qeyd edib ki, BVF və Ukrayna hakimiyyəti 3 illik kredit razılaşmasının əsasını təşkil edəcək siyasət haqqında razılaşıblar: "Bu müqavilənin BVF rəhbərliyi və idarə heyəti tərəfindən təsdiqlənməsi lazımdır".

