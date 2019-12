Görkəmli xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Türkiyədəki malikanəsi satışa çıxarılır.

Publika.az-ın məlumatına görə, azərbaycanlı messenat Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Böyükadadakı malikanəsi 3 milyon dollar civarında dəyərləndirilir.

Malikanənin 300-ə yaxın yaşı olduğu qeyd edilir.

Birinci dərəcəli tarixi abidə Osmanlı imperiyası dövründə tikilib, sonradan isə azərbaycanlı iş adamı Hacı Zeynalabdin Tağıyev tərəfindən alınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.