Hesab.az -da Masterpass kampaniyası davam edir!

Daim istifadçilərini sevindirməyə çalışan Hesab.az, Noyabrın 26-dan başladığı Masterpass kampaniyası davam edir. Artıq kampaniyadan 700-dən çox istifadəçi yararlanaraq, Hesab.az-da Masterpass-da saxlanılan kart ilə 20 AZN ödəniş edərək, dərhal 3 AZN endirim əldə etdilər.

Qeyd edək ki, bu yaxınlarda Hesab.az-da təqdim edilən yeniliyə əsasən Hesab.az veb səhifəsində “Masterpass”la bir toxunuşla və təhlükəsiz ödəniş etmək mümkündür. Eləcə də, yaxın günlərdə Hesab.az mobil tətbiqində Hesab.az istifadəçiləri “Masterpass”-la kartı yaddaşda saxlaya və ya “Masterpass”-da saxlanılmış kartla ödəniş edə biləcəklər.

Hesab.az-da “Masterpass” kampaniyasına qoşulmaq istəyən istifadəçilərə bildirmək istərdik ki, əgər “Masterpass”da öncədən saxlanılan kartınız varsa, ödəniş mərhələsinə keçdiyiniz zaman sizə ödəniş etməyiniz üçün həmin kartlar təklif olunacaq. Əgər “Masterpass”da öncədən saxladığınız kartınız yoxdursa, sizə ”Masterpass”da kartınızı saxlayın” bildirişi görünəcək və kart məlumatlarınızı daxil edərək “Masterpass”da kartınızı bir neçə saniyədə yaddaşda saxlaya biləcəksiniz.

“ Masterpass” kampaniyasının şərtlərinə əsasən istifadəçilər, Hesab.az veb səhifəsində kommunal, internet, mobil, stasionar telefon, kabel TV, Naxçıvan ödənişlərini MasterCard və Maestro kartları ilə Masterpass vasitəsilə minimum 20 AZN məbləğində ödəniş yerinə yetirməklə, dərhal 3 AZN endirim əldə edə bilərlər.

Qeyd edilən kampaniya Hesab.az veb və mobil görünüş səhifəsindən (www.hesab.az , m.hesab.az) edilən ödənişlərə aid edilir ki, burada hər qeydiyyatlı istifadəçi kampaniyadan yalnız bir dəfə iştirak edərək, kampaniyadan yararlana bilər. Həmçinin hər bir kart və mobil nömrə ilə kampaniyada yalnız 1 dəfə iştirak etmək mümkündür.

Hesab.az-da keçirilən “Masterpass” kampaniyasında ilk 3000 nəfərin endirim əldə edilməsi nəzərdə tutulub.Bundan əlavə, kampaniyadan yalnz Masterpass-a artıq qoşulmuş və yeni qoşulan istifadəçilər yararlana bilər.

Kampaniya haqqında daha ətraflı: https://hesab.az/#/masterpass

Azərbaycanda ən böyük onlayn ödəmələr şirkəti GoldenPay 2007-ci ilin iyul ayında yaradılıb. Şirkət texniki işlərin yekunlaşması, “Visa” və “MasterCard” beynəlxalq ödəniş sistemlərindən müvafiq sertifikatların alınmasından sonra 2008-ci ilin dekabr ayında fəaliyyətə başlayıb.

2011-ci ilin aprel ayında GoldenPay şirkəti Hesab.az - Azərbaycanın ən böyük onlayn xidmətlər platformasını yaradıb. Hesab.az-da müxtəlif kommunal, stasionar və mobil rabitə, internet, bank kreditlərinin ödənişi, onlayn sığorta, kinoteatra bilet və sair xidmətlərin alışı /ödənişi mümkündür.

