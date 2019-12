Gəncədə bir ailənin 4 üzvü dəm qazından zəhərlənib.

Hadisə şəhərin Gülüstan qəsəbəsi, bina 1, mənzil 40-da baş verib. Həmin ünvanda yaşayan 1985-ci il təvəllüdlü Qasımov Şirin Elçin oğlu, Qasımova Jalə Rizvan qızı və onların azyaşlı övladları - 5 yaşlı Elçin və 7 yaşlı Nigar dəm qazından zəhərlənərək xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Tibbi yardımlara baxmayaraq Jalə Qasımovanın həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.