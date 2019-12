Gəncədə 19 yaşlı qız itkin düşüb.

“Report”un xəbərinə görə, hadisə dekabrın 5-də şəhərin Məshəti qəsəbəsi, 10-cu küçədə baş verib.

Belə ki, Gəncə şəhər sakini, 2000-ci il təvəllüdlü Suqra Məmmədova saat 6 radələrində yaşadığı evdən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb.

Daha sonra onun yaxınları hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşlarına müraciət edib.

Faktla bağlı Kəpəz Rayon Polis İdarəsində araşdırma aparılır.



