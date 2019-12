Tanınmış aparıcı Aytən Səfərovanın evində toy olub.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, o, oğulları Raul və Nizamiyə kiçik toy edib.

Məclisə ailə yaxınları və aparıcının dostları qatılıb.

Qeyd edək ki, A.Səfərova üç uşaq anasıdır. Birinci nikahdan bir qızı, ikinci nikahdan isə iki oğlu var. Aytənin ikinci həyat yoldaşı Nazim adlı şəxsdir.

