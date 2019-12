Bakı. Samir Əli - Trend:

Qusar rayonunda azyaşlı dəm qazından boğulub.

Trend-in məlumatına görə, hadisə Qusar şəhəri, Sahil küçəsi, ev 30-da baş verib.

Həmin ünvanda yaşayan, 2004-cü il təvəllüdlü Niftəliyeva Dursun Vahid qızı yaşadığı evin hamamında duş qəbul edərkən dəm qazından boğulub.

Onun meyiti anası Əmayə Niftəliyeva tərəfindən aşkar edilib.

Faktla bağlı cinayət işi başlanıb.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.