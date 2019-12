Dünyanın ƏN TƏHLÜKƏLİ vulkanlarından biri püskürdü: yaralılar var - FOTO

Yeni Zelandiyanın Bəyaz adasındakı Uakaari vulkanı püskürüb.

Publika.az xəbər verir ki, ilkin məlumata görə, 20 nəfər xəsarət alıb. Onların turist ola biləcəyi ehtimal edilir.

Yerli vaxtla 14:30-da vulkandan kül buludları qalxmağa başlayıb. Adaya xilasedici helikopterlər göndərilib. Yerli əhaliyə pəncərələrini açmamaları və evdən çıxmamaları barədə tövsiyələr verilib.

Qeyd edək ki, Uakaari son dəfə 2001-ci ildə püskürmüşdü.

Xatırladaq ki, Uakaari dünyanın ən təhlükəli 12 vulkanı siyahısında 5-ci yerdədir.

Zümrüd

