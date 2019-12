Ukraynanın sabiq prezidenti Petro Poroşenko mitinq zamanı xoşagəlməz durumla qarşılaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kiyevin mərkəzində keçirilən etiraz aksiyasında tribunadan çıxış edən Poroşenkoya yumurtalar atılıb.

Yumurtalardan biri sabiq prezidentin xanımına dəyib.

