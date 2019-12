Türkiyəli aktrisa Burçin Terzioğlu haqqında maraqlı iddia ortaya atılıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, "Gözəlliyin portreti" filmi ilə tamaşaçı qarşısına çıxmağa hazırlaşan aktrisanın baxımı üçün hər ay 10 min lirə xərclədiyi bildirilir. Terzioğlu ayda iki dəfə "ozon terapiyası" etdirir.

