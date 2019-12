Azərbaycan cüdoçuları Rusiyada bir dəst medal qazanıb

Rusiyanın Sosnovıy Bor şəhərində yeniyetmə cüdoçular arasındakı ənənəvi beynəlxalq turnirin fərdi yarışlarına start verilib.

"Report"un məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçiləri ikinci yarış günündə bir dəst medal qazanıblar. Aydın Rzayev (60 kq) qızıl, Emin Həsənov (46 kq) gümüş, Süleyman Əliyev (66 kq) bürünc medala sahib olub. Daha əvvəl Azərbaycan millisi gümüş medal əldə edib.

Qeyd edək ki, 27-ci dəfə təşkil olunan beynəlxalq turnirdə Almaniya, Rusiya, Yunanıstan, Gürcüstan, Belarus cüdoçuları da mübarizə aparır.









You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.