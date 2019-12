“İkinci pərdə” filmində canlandırdığı obrazdan sonra məşhurlaşan azərbaycanlı aktrisa Günay Əhməd xarakterini itə bənzədib.

Publika.az xəbər verir ki, hazırda İTV-də yayımlanan “Kür nəğmə” serialda əsas rollardan birini ifa edən aktrisa şəklini paylaşaraq lazım gəldikdə it kimi qapmağı bacardığını qeyd edib:

“İt kimiyəm, lazım olan adamı qapmağı bacarıram. Lazım olan insanlara isə it kimi sadiqəm”.

