Rumıniyalı müğənni Azərbaycanda deputat olmaq istəyir - FOTO

"Papito” mahnısı ilə nəinki Avropada, eləcə də Azərbaycanda məşhurlaşan əslən rumıniyalı müğənni Seya paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az "oxu.az"-a istinadən xəbər verir ki, tez-tez Bakıya gələn müğənni Milli Məclisin önündə foto çəkdirib.

Həmin şəkli şəxsi "İnstagram” hesabında yayımlayan pop ulduz paylaşımına ingilis dilində: "Mən yeni Azərbaycan Parlamentinə daxil olmaq istəyirəm. Siz necə düşünürsüz?” sözlərini yazıb.

Seya bu addımı izləyicilərini həm güldürüb, həm də təəcübləndirib. Onun bu sözləri eyni zamanda qıcıq da yaradıb.

Qeyd edək ki, fevralın 9-da Azərbaycanda parlament seçkiləri keçiriləcək. Növbədənkanar seçkilərdə üzvlərin gəncləşəcəyi ilə bağlı müxtəlif məlumatlar dərc olunub.

