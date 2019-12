Çinin valyuta ehtiyatları 3 trilyon dolları ötüb

Çinin valyuta ehtiyatları bu ilin dekabrın 1-nə ilin əvvəli ilə müqayisədə 0,7% artaraq 3,096 trln dolları olub.

"Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, bu barədə Çin dövlət valyuta idarəsi bildirib.

"Noyabr ayında Çinin valyuta bazarında tələb-təklif balanslaşdırılmış, bazar gözləntiləri isə sabit idi", - deyə, Çin dövlət valyuta idarəsi sözçüsü Vang Çunyingın açıqlamasında bildirib.

O qeyd edib ki, qlobal iqtisadi böyümənin yavaşladığı, çox sayda qeyri-sabit və qeyri-müəyyənliyin olduğu xarici mühitdə Çin iqtisadiyyatının inkişafı üçün böyük potensial olduğunu qeyd edib.



