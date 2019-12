Portuqaliya millisinin kapitanı Kriştianu Ronaldunun oğlu İtaliya “Yuventus”unun U-9 komandasının heyətində iştirakçısı olduğu “Trophеe Cavour” turnirində ən yaxşı hücumçu seçilib.

“Report” xəbər verir ki, kiçik Kriştianu Ronaldu yarışda 3 qol vurub. Finalda “Kyeri”ni 3:2 hesabı məğlub edən Turin təmsilçisi isə yarışın qalibi olub.

Qeyd edək ki, ata Ronaldu 2018-ci ilin yayında “Yuventus”a keçib. Onun oğlu da həmin vaxtdan İtaliya klubunun akademiyasına qoşulub.



