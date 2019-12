"Azərbaycanla Rusiya arasında demarkasiya prosesi növbəti 2-3 ildə yekunlaşacaq" - Xələf Xələfov

Azərbaycanla Rusiya arasında demarkasiya prosesinin növbəti 2-3 il ərzində başa çatdırılacağı gözlənilir.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər nazirinin müavini Xələf Xələfov bildirib.

Nazir müavinin sözlərinə görə, qeyd olunan məsələyə dair heç bir problem yoxdur, işlər müvəffəqiyyətlə davam etdirilir.

"Ötən ay Moskvada bizim növbəti iclasımız keçirildi. Növbəti planları təsdiq etdik. Görülən işləri bir daha nəzərdən keçirərək rəsmiləşdirdik. Demək olar ki, bu istiqamətdə işlərin 30-40%-ni həyata keçirmişik", - deyə X. Xələfov qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.