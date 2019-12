Azərbaycanın futbol hakimi Əliyar Ağayev İsraildə elit kateqoriyalı FIFA referiləri üçün seminarda iştirak edəcək.

“Report” xəbər verir ki, tədbir UEFA-nın İstedad və Mentor proqramı çərçivəsində reallaşacaq.

Seminar gələn il yanvarın 16-da və 17-dək olacaq.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.