Finlandiyada ən gənc baş nazir seçilib.

Publika.az xəbər verir ki, bu, 34 yaşlı nəqliyyat naziri Sanna Marindir.

O, Fin Sosial Demokratlar Partiyası tərəfindən bu vəzifəyə təyin olunub.

Yeni Baş nazir gələn həftədən etibarən vəzifəsinin icrasına başlayacaq.

Qeyd edək ki, Marin Antti Rinneni əvəz edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.