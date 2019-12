Rusiyanın "Su-35" qırıcıları Suriyanın cənubunda İsrailin hərbi təyyarələrini tutmaq üçün Dəməşqdən havaya qalxıblar.

Mİlli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, Rusiya təyyarələri Xmeymim aviabazasından havaya qalxıb.



Mənbənin qeyd etdiyinə görə, İsrail təyyarələri Suriya hökumət qüvvələrinin Homs əyalətindəki Tifor aviabazasına bir sıra zərbə endirməyi planlaşdırırmışlar.

Milli.Az

