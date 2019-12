Rusiyalı müğənni MakSim ailə qurmağa hazırlaşır.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, 36 yaşlı sənətçi İnstaqram hesabında nişan üzüyünün fotosunu paylaşıb. "Mən "hə" dedim" deyə, o paylaşımda yazıb.

Sosial şəbəkə istifadəçiləri müğənniyə xöşbəxtlik arzulayıblar.

Milli.Az

