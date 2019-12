Braziliyanın köklü futbol klubu “Cruzeiro” öz evində “Palmeiras”a 2-0 məğlub olması səbəbindən alt liqaya düşüb.

Publika.az xəbər verir ki, bu günə qədər bir çox məşhur futbolçunu dünya futboluna qazandıran və çempionluqlar yaşayan “Cruzeiro”, mövsümün son həftəsində A seriyası ilə vidalaşıb.



Qeyd edək ki, qarşılaşmanın son dəqiqələrində böyük məyusluq və kədər hissi yaşayan azarkeşlər matçın bitməsinə əngəl törədən hadisələr yaratdıqlarına görə, matç tamamlanmayıb.





