Bakıda həkim 18+ paylaşımı ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az oxu24.com-a istinadən xəbər verir ki, həkim Cəmilə Hüseynova instagram səhifəsində qadınların cinsiyyət orqanının darlaşdırılmasını nümayiş etdirib. O, əməliyyatın görüntülərini paylaşıb. Onun bu paylaşımı heç də birmənalı qarşılanmayıb.

Həmin 18+ videonu təqdim edirik:

