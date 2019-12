Əfqanıstanın cənubundakı Hilmənd vilayətindəki blokpost yaxınlığında avtomobil partladılıb.

"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, terror hücumu zamanı Əfqanıstan ordusunun azı 8 hərbçisi ölüb.

Vilayət səlahiyyətlilərinin sözlərinə görə, partlayış terrorçu-kamikadze tərəfindən törədilib.



