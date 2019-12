"Gündüzlər qaz gəlmir, gecəni gözləyirik ki, ev qızsın" - Qəsəbə sakinləri şikayət edirlər

Buzovna və Digah qəsəbə sakinləri qazın verilişindəki problemlərdən narazılıq edirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə saytımıza sakinlər məlumat veriblər. Buzovna qəsəbəsi, Malik Musayev küçəsində yaşayan Araz Niftəliyev bildirir ki, dəfələrlə “Azəriqaz”ın qaynar xəttinə müraciət etsələr də, vəziyyət dəyişməyib:

“Gecə saat 23:00-dan sonra qazı tamamilə kəsirlər, birdə səhər saat 7:00-də verilir. Dəfələrlə “Azəriqazın” qaynar xəttinə zəng etmişik, amma bir tədbir görülmür. Bir neçə dəfə zəng edəndən sonra bir müddət düzəldirlər, sonra yenə eyni vəziyyət olur”.

Digah qəsəbəsində isə vəziyyətin tam əksi yaşanır. Qəsəbənin Bakıxanov küçəsində yaşayan sakinlər bildirirlər ki, qaz gündüzlər zəif olur, gecələr isə normal gəlir:

“Gündüzlər çox zəif gəlir qaz, kombini qoşmağa bəs etmir. Evlər soyuqdur. Gecə saat 2-dən 7-yə qədər gücləndirirlər. Məcbur 2-yə qədər oyaq qalıb kombini qoşuruq, evləri qızdırırıq. “Azəriqaz”ın qaynar xəttinə zəng vururuq, deyirlər ki, həll olunacaq. Amma həll olunmur”.

Məsələ ilə bağlı “Azəriqaz İB”nın mətbuat xidməti ilə əlaqə yaratmağa çalışsaq da, zənglərimizə cavab verilmədi.

Qarşı tərəfin açıqlamasını işıqlandırmağa hazırıq.

