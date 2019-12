Türkiyə Super Liqasında 14-cü turun oyunları keçirilir.

Milli.Az xəbər verir ki, "Kasımpaşa"nın qonağı olan "Beşiktaş" 3:2 hesablı qələbə qazanıb.

Super Liqada turnir cədvəlinə 30 xalla "Sivasspor" başçılıq edir. "Beşiktaş" 27 xalla 2-cidir. "Trabzonspor"la "Başakşəhər" 26 xalla 3-4-cü yerləri bölüşür.

"Kasımpaşa" - "Beşiktaş" - 2:3

Qollar: Mustafa Pektemek, 24, Benqali-Fode Koyta, 56 - Caner Erkin, 39, Umut Nayir, 71, 90+5

Qırmızı vərəqə: Kərim Hafiz, 15 ("Kasımpaşa").

Milli.Az

