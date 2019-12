İngiltərə Premyer Liqasında 16-cı turun görüşləri keçirilib.

Milli.Az xəbər verir ki, "Lester Siti" səfərdə "Aston Villa"nı 4:1 hesabı ilə məğlub edərək ardıcıl 8-ci qələbə qazanıb.

"Liverpul" 46 xalla Premyer Liqanın turnir cədvəlinə başçılıq edir. "Lester Siti" 38 xalla 2-ci, "Mançester Siti" 32 xalla 3-cüdür.

"Aston Villa" - "Lester Siti" - 1:4

Qollar: Cek Qriliş, 45+2 - Ceymi Vardi, 20, 75, Keleçi İheanaço, 41, Conni Evans, 49

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.