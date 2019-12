Bakı. Elçin Mehdiyev - Trend:

2019-cu il ərzində idxalına razılıq verilməmiş 50 addan çox dini ədəbiyyat aşkarlanıb.

Trend-in məlumatına görə, bunu Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı deyib.

M.Qurbanlı bildirib ki, son illərdə 212 adda dini ədəbiyyat nəşr edilib:

"Həmin kitabların ümumi sayı 550 mindən çoxdur".

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.