Dünyaca məşhur rep ifaçısı Juise Wrld dünyasını dəyişib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, 21 yaşlı repçi Çikaqo hava limanında anidən həyatını itirib.

İddia olunur ki, "Lucid girls", "All girls are the same", "Robbery" mahnıları ilə qısa müddətdə populyarlıq qazanan ifaçı yüksək dozada narkotik qəbul edib.

Digər qərb KİV-i isə Juisenin təyyarədən endiyi zaman infarkt keçirdiyini qeyd edib.

Milli.Az