Apreldə oğlu Karanı dünyaya gətirən türkiyəli aktrisa Fahriye Evcen ekranlara bir müddət ara verib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, sənətçi ona yeni layihə ilə müraciət edən prodüserlərin qarşısına da bəzi şərtlər qoyub. Övladını özü böyütmək istəyən aktrisa gündə 9 saat çəkiliş meydançasında ola biləcəyini, həftə sonları və rəsmi bayram günlərində də işləməyəcəyini söyləyib. Evcen bəyənəyəcəyi bir layihə olarsa, bu şərtlərlə yenidən ekranlara qayıdacaq.

