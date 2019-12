Yeni Zelandiyada vulkan püskürdü - 5 nəfər öldü, itkin düşənlər var

Bakı. Trend:

Yeni Zelandiyada Uayt Aylend vulkanının püskürməsi nəticəsində azı 5 nəfər həlak olub.

Trend-in məlumatına görə, itkin düşənlərin olduğu da deyilir.

Polis indiyədək 23 nəfərin xilas edildiyini bildirib. Hadisə yerində axtarış-xilasetmə işləra aparılır.

Bölgə rəhbərliyi turistlərə vulkan ərazisinə yaxınlaşmamağı tövsiyə edib.

Uayt Aylend hazırda ən fəal vulkanlardan biri olsa da, turistlər arasında ən populyar bölgələrdən hesab olunur.

