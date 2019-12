Müğənni Günay İbrahimli son zamanlar populyarlaşan "baby hairs" (uşaq saçları) trendinə qoşulub.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, dünya şou-biznesinə amerikalı pop ulduz Cennifer Lopez tərəfindən gətirilən yeni saç stilini Azərbaycanda ilk dəfə G. İbrahimli edib.

Yerli sənətçi sözügedən obrazda çəkilən şəkillərini instaqramda paylaşıb. Onun bu tərzini sosial şəbəkədə bəyənənlərlə yanaşı tənqid edənlər də olub.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.