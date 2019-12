Cəlilabad rayonunun Əliqasımlı kəndi ərazisində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Daxili İşlər Nazirliyindən Milli.Az-a verilən məlumata görə, dekabrın 7-də saat 22 radələrində Cəlilabad rayonunun Əliqasımlı kəndi ərazisində Adnalı kənd sakini B.Şirəliyev idarə etdiyi "VAZ-2121" markalı avtomobili aşırmışdır.

Sürücünün xəstəxanaya yerləşdirilmiş sərnişini olan arvadı Könül orada ölmüşdür.

Cəlilabad RPŞ tərəfindən araşdırma aparılır.

Milli.Az

