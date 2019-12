"Meyxanada bir nömrə özüməm".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri meyxanaçı Pərviz Bülbülə prodüser Tolikə verdiyi müsahibədə deyib. Pərviz meyxanaçılar arasındakı rəqabətdən danışıb:

"Mən bu gün xridar olsam Rəşada "balet" edərəm. Bir nömrə deyərəm. Nə qədər ki, meydandayam, bir nömrə özüməm. Meyxanada pis meyxanaçı yoxdur. Bu, sözdür. Sabah yeni biri çıxar, elə söz deyər ki, yeddi qatından keçər. Əgər mən meyxana deyənəmsə, mən də kimdənsə pis meyxana demirəm". (aznews.az)

