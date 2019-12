"Nazimlə Tez-bazar" rubrikasının qonağı tanınmış aktrisa Pərvin Abıyeva olub.

Metbuat.az bildirir ki, rubrikada məşhur şəxslər onlara verilən qısa sözləri tamamlamalıdırlar.

Pərvin qısa müsahibəsində bir çox məsələlərə aydınlıq gətirdi.

O şəxsi həyatından, sənətindən danışıb. (azxeber.com)

Həmin süjeti təqdim edirik:

