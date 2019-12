Xəzərə dair yüksək səviyyəli işçi qrupunun növbəti iclası 2020-ci ilin avqust ayında keçiriləcək.

“Report” xəbər verir ki, bunu Bakıda keçirilən Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası Komissiyasının 18-ci iclasında Rusiyanın İqtisadiyyat naziri Maksim Oreşkin bildirib.

O, iclasın keçirilməsi üçün Həştərxan şəhərinin seçildiyini diqqətə çatdırıb.



